Pistocchi contro Lotito e la Lazio: “Se proprio ci tiene, diamogli lo Scudetto di cartone assieme a quello del 1915”

La Serie A tenterà di ripartire a maggio ma in Italia – come di consueto – le polemiche non si placano. Nonostante abbia ribadito più volte di riprendere le attività in piena sicurezza, il presidente della Lazio Claudio Lotito, è spesso finito in mezzo all’occhio del ciclone per la sua determinazione a tornare in campo e risolvere una volta per tutte la situazione. Il tutto per il bene dei calciatori e del sistema calcio. Il noto giornalista Maurizio Pistocchi però non è d’accordo con il massimo dirigente laziale e su Twitter, l’ex accompagnatore del Cesena critica aspramente le sue intenzioni, scatenando la polemica via social. Secondo Pistocchi, le squadre e i tifosi che non vogliono la ripresa del campionato, hanno ragione:

“Hanno ragione a non riprendere. Andrebbe cancellata per lutto la stagione. Poi se proprio ci tiene, diamo a Lotito lo scudetto di cartone, assieme a quello del 1915”.

Le posizioni da parte del giornalista Mediaset riguardo la decisione di ripresa delle attività, sono sempre state polemiche così come per la questione contratti. Infatti, secondo Pistocchi la Juventus avrebbe danneggiato altri club in questo momento, facendo i propri interessi e pensando solamente ai suoi conti. Insomma, quando parla Pistocchi, la polemica è sempre dietro l’angolo e la reazione dei tifosi della squadra coinvolta in tali affermazioni, è sempre molto sanguigna.