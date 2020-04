Pogba alla Juventus? Sagna è sicuro: “Tornerà bianconero per giocare con Ronaldo”

Nella prossima finestra di mercato Paul Pogba potrebbe fare ritorno alla Juventus, che ha urgente bisogno di risollevare la qualità del suo centrocampo. Il barometro dei bookmaker, che in questa fase di stop monitorano attentamente i venti di mercato, punta deciso sulla sponda bianconera. Insomma, il futuro di Pogba non è ancora certo. Il Manchester United potrebbe essere fuori dalla Champions per il secondo anno consecutivo e per il francese significherebbe giocare in Europa League per la terza annata (su cinque) da quando è tornato a Old Trafford. Pogba, che quest’anno ha giocato solo 7 partite in Premier per un doppio infortunio alla caviglia, sembra dunque intenzionato a chiudere la sua esperienza con i Red Devils.

Pogba alla Juventus? Parla l’ex compagno di nazionale Bacary Sagna

Addirittura, secondo quanto riportato dal Daily Star, il Manchester United vorrebbero utilizzare il noto apprezzamento dei bianconeri per Paul Pogba come chiave di volta per arrivare al difensore olandese De Ligt. Operazione, questa, che coinvolgerebbe in maniera profonda Mino Raiola, agente di entrambi i calciatori. Intanto, Bacary Sagna, terzino ex Arsenal e Manchester City, e compagno in nazionale di Pogba, sembra avere pochi dubbi sul futuro del centrocampista: “Vedo Paul verso un ritorno alla Juventus – ha detto a Goal.com -, perché c’è Cristiano Ronaldo e perché la Juventus è il club che lo ha fatto brillare. Ama il club, lo conosce già. È più complicato che vada a Madrid perché ora il Real non sta facendo benissimo e ci sarebbero aspettative troppo pesanti per lui…”.