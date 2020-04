Pogba rifiuta la Juventus: priorità Real Madrid per il francese

Non ci sarà la Juventus nel futuro di Paul Pogba. Il procuratore del calciatore transalpino in forza al Manchester United, aveva fatto intendere nelle settimane scorse di un interessamento da parte di Pogba nei confronti della sua ex squadra. Il tutto era dovuto pure dalle immagini social, in cui il calciatore si allenava a casa con la maglia della Vecchia Signora. Tutto fumo negli occhi per i tifosi juventini.

Infatti, secondo AS, l’entourage di Pogba fa sapere che la priorità futura del classe 1993 è soltanto una: giocare nel Real Madrid. Le merengues sono in cima alla lista dei desideri, sia di Pogba che del suo procuratore Mino Raiola. Le due parti sono sempre più vicine anche per volontà di Zinedine Zidane. Il tecnico dei blancos ha sempre avuto un debole per il “polpo Paul” e vede in lui il calciatore che può far tornare a brillare il centrocampo merengue.

Modric in partenza, Pogba il sostituto ideale

Il pilastro Luka Modric potrebbe lasciare il Real Madrid nella prossima stagione. Dunque, le merengues cercano un calciatore che sia in grado di sostituire il croato e il profilo di Pogba, pare proprio l’ideale. Il contrario con lo United scade nel 2021 e c’è un opzione di rinnovo per un’altro anno, ma ciò non avverrà. Paul è stanco di Manchester e Manchester è stanca di lui. L’addio ai Red Devils è certo.