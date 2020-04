Rakitic provoca:”Futuro in Italia? Decido io il mio destino!”

Recentemente il celebre giocatore Ivan Rakitic, ex punto di forza di Siviglia e Shalke 04 ha realizzato un’intervista per il “Mundo Deportivo“.

Il talento blaugrana è da tempo al centro di numerose voci di mercato provenienti da molti paesi e, per chiarire, ha rilasciato delle dichiarazioni esplicite nei confronti della dirigenza:” Futuro? Sarò io a deciderlo! Non sono un sacco di patate”.

Ha poi precisato che desidera un club dove lui e la sua famiglia possano stare bene e sentirsi apprezzati, proprio come è avvenuto nel corso di questi anni al Barca.

Nonostante tutto, però, spera di portare a termine il suo contratto che scade nel 2021. Dopo la domanda posta lui riguardante le destinazioni Italia e Inghilterra ribadisce che, quando sarà il momento giusto, deciderà in completo accordo con la società la meta più adeguata per lui e la sua famiglia. A seguire da molti anni Ivan Rakitic ci sono numerosi club, in particolare Juventus, Inter, Milan e PSG.

Non esclude la possibilità di un ritorno al Siviglia, club che lo ha cresciuto e coccolato per diversi anni; aggiunge, però, che la decisione finale non spetta a lui e scherza dicendo che Monchi possiede il suo numero di telefono da molto tempo e non lo ha nemmeno chiamato il giorno del suo compleanno.