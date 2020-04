Oggi compie 28 anni Remo Freuler: semplicemente uno dei centrocampisti più prolifici della storia atalantina. Dai tanti punti interrogativi nel gennaio del 2016 (annata in cui il ragazzo fu preso insieme al difensore Djimsiti) alla certezza degli ultimi anni che hanno trasformato l’attuale numero 11 atalantino in un vero e proprio pilastro della mediana nerazzurra. Costruzione, tecnica e decisività: gli elementi dove il ragazzo è riuscito a sfornare prestazioni di grande fattura sia in campionato che in Champions League. Il ragazzo è molto corteggiato da tante squadre blasonate, ma in questo momento la priorità rimane l’Atalanta e la voglia di migliorarsi sempre di più. In occasione di tale avvenimento, Papu Gomez ha voluto fargli un augurio particolare su Instagram.

L’AUGURIO DI PAPU GOMEZ PER I 28 ANNI DI REMO FREULER

Attraverso il suo profilo instagram, il capitano dell’Atalanta Papu Gomez ha voluto mandare gli auguri di buon compleanno a Freuler alla sua maniera: “Oggi è il compleanno di Remo Freuler, il giocatore che più ha corso per me nella mia carriera“. Ecco cosa recita la storia social del numero 10 orobico, segno anche di un grandissimo rapporto tra i due compagni di squadra che vivono lo stesso spogliatoio da ben cinque anni.

LINK DELLA STORIA DI PAPU GOMEZ A FREULER

https://instagram.com/stories/papugomez_official/2287776719633370755?utm_source=ig_story_item_share&igshid=yrkl6lhtm0k9