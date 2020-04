Rodrygo-Juventus, il brasiliano nella trattativa Cristiano Ronaldo-Real Madrid?

Le rivelazioni che giungono dalla Spagna di un clamoroso ritorno al Real Madrid da parte di Cristiano Ronaldo, stanno agitando le acque del calciomercato. Sembrerebbe che il portoghese e il presidente Perez si siano riavvicinati nelle ultime ore, anche se per adesso il rientro del portoghese nella capitale spagnola appare più che altro come un qualcosa di “fantascientifico”.

A Madrid intanto i tifosi sognano: le gesta del fuoriclasse lusitano non sono mai state dimenticate e CR7 qualora tornasse, sarebbe accolto come un re. La Juventus però non lascerà scappare così facilmente uno dei calciatori più forti della storia. I bianconeri in caso di partenza da parte di Ronaldo, vorranno una contropartita tecnica degna di nota e il nome può ricadere su Rodrygo Goes.

Il talento brasiliano classe 2001 è nei radar bianconeri oramai da molto tempo. La Juventus lo tallona da mesi e ha già bussato alla porta della Casa Blanca per avere delle informazioni in merito. L’ex Santos vuole giocare con tranquillità e l’arrivo di CR7 minerebbe il suo cammino al Bernabeu. Dotato di rapidità e senso del gol, l’ala carioca ha dimostrato di avere anche una personalità fuori dal comune, avendo realizzato in questa stagione una tripletta d’autore in Champions League al Galatasaray.

Difficile che il Real Madrid inserisca il talento in trattativa

Zidane stravede per lui, ma le troppe panchine e anche le mancate convocazioni in prima squadra degli ultimi tempi, hanno fatto storcere il naso a Rodrygo e a tutto il suo entourage. La sensazione è che il Madrid non voglia privarsi di un talento del genere per nessuna ragione al mondo, ma anche la Juventus vorrà la sua parte si Cristiano Ronaldo deciderà di tornare in merengue.