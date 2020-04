Roma e Napoli, pronto il maxi-scambio! Tentazione Diego Costa

IL MAXI-SCAMBIO

Roma e Napoli potrebbero tornare ad essere grandi protagoniste durante la prossima sessione estiva di calciomercato. Sembra, infatti, che per la Roma sia presente un grande interesse nei confronti di Hysaj, giocatore che la lupa insegue ormai da tempo e che potrebbe riuscire a rafforzare con esperienza e qualità un reparto che necessita migliorie. Occhi anche su Callejon, fuoriclasse in grado di creare azioni insidiose e mettere in difficoltà qualsiasi difesa. Secondo il Napoli, invece, Under potrebbe essere il giocatore ideale in grado di irrobustire di rapidità e talento l’organico partenopeo. Anche il profilo di Karsdorp piace, a Giugno tornerà dal prestito al Feyenoord e sembra essere interessante. Dunque, i pretesti per un maxi-scambio in grado di accontentare entrambe le parti potrebbero esserci.

TESTA A TESTA PER COSTA





Secondo alcune indiscrezioni, entrambe le società sembrano aver puntato gli occhi nei confronti di Diego Costa, attualmente in forza all’Atletico Madrid. Di certo non è una novità vedere il club giallorosso fortemente interessato al classe ’81. Infatti, durante il remoto 2013 e persino nel corso dell’estate 2018 la Roma ha tentato numerose volte di portare il fuoriclasse a giocare per il proprio club. Con l’addio di Nikola Kalinic, che non verrà riscattato e tornerà dunque all’Atletico, i giallorossi proveranno a sferrare un terzo assalto per il trentunenne. Il Napoli, invece, con il probabile addio di Milik sta valutando diverse piste per l’attacco. Una delle più calde sembra proprio essere quella che da tempo insegue la Roma senza successo. Si tratta quindi di un testa a testa per i due club italiani che si stanno dimostrando fortemente motivati a cercare innesti vincenti in grado di migliorare la propria rosa e permettere alla squadra di puntare in alto, alla ricerca di grandi soddisfazioni.