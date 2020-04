Roma, Petrachi mette nel mirino Willian: il brasiliano può arrivare a costo zero

La Roma pesca in Inghilterra. La società giallorossa vuole un colpo a costo zero che possa dare un valore aggiunto a Fonseca in termini di qualità ed esperienza. Petrachi sta monitorando con attenzione Pedro del Chelsea, ma sempre dalla società blues potrebbe arrivare un altro calciatore offensivo gradito al tecnico portoghese: il brasiliano Willian.

L’ex Shakthar non rinnoverà con il Chelsea e si svincolerà a fine stagione dalla società inglese. L’innesto per la squadra capitolina sarebbe eccellente, dato che le grandi doti tecniche e atletiche del classe 1988 sono note e ancora integre. Dotato di un grandissimo tiro dalla distanza e dribbling, Willian può essere impiegato su più posizioni in avanti. Ciò garantirebbe a Fonseca un calciatore multi ruolo a livello offensivo di notevole fattura. Secondo Il Corriere dello Sport, oltre a Pedro, la Roma pensa sul serio al doppio colpo con Willian ma c’è un nodo notevole da sciogliere: l’ingaggio.

Abbassamento dell’ingaggio necessario

Willian a Londra percepisce un salario di 5 milioni di euro all’anno. Nella Roma, la stessa cifra viene versata sul conto di Edin Dzeko e dunque per via che la trattativa vada in porto, sarà necessario un abbassamento sostanzioso dello stipendio. Qualora il 32enne non sia disposto a rinunciare ai suoi 5 milioni annui, la Roma prenderà altre strade ma essendo svicolato, il brasiliano opterà per l’abbassamento qualora l’interesse dei capitolini sia davvero concreto.