Roma, Veretout si confessa: “Sono in una grande squadra, spero di restare a lungo”

È stato uno dei protagonisti del calciomercato della scorsa estate e la Roma di Pallotta arrivò prima di tutto, strappandolo alla Fiorentina con un accordo da 1 milione di euro con obbligo di riscatto fissato a 17 milioni. Stiamo parlando di Jordan Veretout, centrocampista francese in forza alla squadra capitolina.

L’ex viola ha rilasciato un’intervista al sito ufficiale giallorosso, trattando vari temi ma soprattutto affermando di voler rimanere nella Roma di Fonseca ancora a lungo:

“Mi trovo molto bene con Fonseca. Quando mi ha chiamato la prima volta, mi ha convinto del fatto che mi volesse e sono contento di essere venuto a Roma, in una grande squadra, con grandi tifosi e un grande allenatore come lui che mi ha già aiutato e che potrà solo farmi crescere”.

Veretout vuole imporsi nella Roma e giura di voler rimanere ancora a lungo nella società capitolina: “In Italia sono molto contento, mi trovo molto bene. Per il momento tornare in Francia non è una mia priorità. Spero di restare più a lungo possibile a Roma, perché mi piacerebbe vincere qualcosa con quella maglia. Sarebbe la cosa più bella”.

Insomma, il ragazzo si è davvero innamorato della società giallorossa e la sensazione è che il meglio debba ancora arrivare.