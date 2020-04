Ronaldo, futuro lontano dalla Juventus? Ecco la ‘bomba’ lanciata dal giornalista spagnolo Roncero

Ronaldo, futuro che sa di ritorno al passato? Dalla Spagna in queste ore è rimbalzata una notizia che sarebbe quasi clamorosa, infatti il giornalista del quotidiano spagnolo AS, Tomas Roncero, ha parlato di un possibile futuro di Cristiano Ronaldo lontano dalla Juventus e che vedrebbe il fuoriclasse portoghese rivestire la ‘camiseta blanca’ del Real Madrid.

Ronaldo potrebbe tornare al Real Madrid, ne è quasi convinto il giornalista di AS, Roncero

Ecco le parole di Roncero a “La Futbolera”: “Un possibile ritorno di Ronaldo a Madrid con la maglia del Real sarebbe qualcosa di unico e cancellerebbe la tristezza che stiamo vivendo in questo periodo così complicato. Sarebbe fantastico esultare al ‘Bernabeu’ ad ogni suo gol gridando insieme a tutto lo stadio. Sarebbe un sogno, evidentemente la Juventus potrebbe avere problemi finanziari a mantenere un calciatore come Ronaldo e potrebbe pensare di lasciarlo partire rinunciando al suo compenso. Si era parlato in passato di tensione tra Ronaldo e Perez ma ultimamente i due si sono visti ad un evento e la situazione sembra rientrata. In passato Martin Vazquez tornà al Real Madrid dopo circa due anni dopo l’esperienza al Torino. Se Ronaldo dovesse fare la stessa cosa, gran parte del popolo del Real Madrid lo accoglierebbe a braccia aperte e oltretutto per Ronaldo la carta d’identità conta poco”.