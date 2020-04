Ronaldo in diretta Instagram con Vieri: “Ho giocato poco con te. Il 5 maggio? Doveva andare così, poi Moratti ha scelto Cuper”

In momenti come questi in cui il Coronavirus ha costretto a rivedere le nostre abitudini e con il calcio sospeso, su Instagram spopolano le dirette tra i protagonisti del mondo del calcio e infatti in una diretta su Instagram Ronaldo e Vieri ricordano il periodo vissuto all’Inter.

Ronaldo su Instagram ricorda il passato vissuto all’Inter

Ronaldo il Fenomeno in una diretta su Instagram si collega con tanti suoi ex compagni di squadra sia con la maglia del Real Madrid come Figo, Roberto Carlos e Beckham ma poi si collega anche con il suo ex compagno di reparto all’ Inter, Vieri. L’ex numero 32 nerazzurro ricorda un aneddoto che lo coinvolse con Marcello Lippi. Vieri ricorda: “Lippi mi aveva proposto di andare a Milano con lui ma io gli avevo detto che sarei andato solo se avrei giocato con il btasiliano”.

Ronaldo ricorda anche le poche partite giocate con Vieri e ritorna sul 5 maggio. “Noi due insieme abbiamo giocato veramente poco, solo 11 partite. Durante il derby venni espulso e perdemmo, Lippi mi massacrò. Avrei voluto giocare molto con te ma quel periodo della mia carriera è stato il più buio. Non ero esperto per superare quella situazione. Per quanto riguarda il 5 maggio doveva andare così, poi Moratti ha scelto Cuper a me”.

Vieri chiude sull’Inter odierna: “L’Inter ha una nuova società, Conte è molto bravo, è uno che porta mentalità e mette pressioni ai calciatori. Prima della sospensione l’Inter era terza ma sono sicuro che tornerà a vincere”.