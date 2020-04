Ronaldo per sostituire Neymar: il PSG ci prova

L’emergenza Coronavirus ha messo un freno alla corsa dei campionati e delle coppe europee, ma non alla programmazione del futuro. Anzi, questo tempo indeterminato è l’occasione giusta per guardarsi intorno mentre si cerca di andare avanti. Le voci che che arrivano da Parigi e che vedrebbero Neymar lasciare il Paris Saint-Germain, danno adito ad alcune indiscrezioni, o suggestioni dir si voglia, sul nome scelto da Leonardo per rimpiazzare il brasiliano nell’attacco del PSG. Non un nome qualunque, ma Cristiano Ronaldo.

Gli evergreen del calciomercato

Il futuro di molti calciatori è in bilico, si sa, per le questioni relative all’emergenza Coronavirus che sta affrontando l’Europa. Tanti altri giocatori, invece, sono in bilico per via dei forti interessi che ruotano attorno alla loro caratura e alle loro prestazioni. I nomi di giocatori come Neymar, Ronaldo, Dybala, De Ligt, Pogba, Griezmann, Icardi, Mbappé, e di recente anche Messi, sono nomi che fanno sempre animare il calciomercato. Non esiste finestra di mercato in cui non appaiano questi nomi.

Neymar al Real Madrid: vuoto da colmare per il PSG

L’offerta strabiliante del Real Madrid per Neymar, che ha offerto la favolosa cifra di 140 milioni di Euro al PSG per il campione brasiliano, lascia tutti di stucco. Non ci sorprendiamo di certo delle cifre, ormai siamo abituati a questi numeri, ma la dirigenza parigina sicuramente ci rifletterà non poco davanti a questa generosa offerta. E di tempo per rifletterci ne ha, visto che con la sua partenza ci sarà sicuramente spazio e necessità per un acquisto top. Un nome: Ronaldo?

PSG: esce Neymar, entra Ronaldo?

La partenza di Neymar dal Paris Saint-Germain vedrebbe formarsi un vuoto incommensurabile nell’attacco del top club francese, motivo per cui andrebbe di certo sostituito con un grande nome. Le ultime indiscrezioni ci parlano di alcuni contatti avuti tra Jorge Mendes, procuratore di Cristiano Ronaldo, e la dirigenza del PSG. Leonardo starebbe studiando la situazione: la partenza di Neymar non è sicuramente di facile rimpiazzo. Meglio, quindi, tastare subito il campo per giocatori di altissimo livello, per cercare di capire quanto un’operazione del genere sia fattibile. Dopodiché, se la cosa non dovesse andare in porto, si andrà oltre.

Cavani saluta Parigi per Napoli?

Il Paris Saint-Germain dovrà risolvere, oltretutto, anche la questione Cavani, la cui situazione sembra addirittura profilare un ritorno a Napoli, città che tanto ama e che tanto lo ama ancora. La sua partenza, però, non produrrebbe ricavi per il PSG. Il contratto di Cavani scade il 30 giugno, dopodiché il colpo a parametro zero è alla portata di tanti. Di rinnovo ancora non se ne parla, la strada è spianata.

Ronaldo? Sarà lui a decidere

Con i ricavi della cessione Neymar, Ronaldo è sicuramente un obiettivo alla portata dei parigini. I 140 milioni bastano e avanzano per acquistare il talento portoghese. Ma, come al solito, sarà lui ha decidere. Come sempre, le voci di mercato più diffuse sono quelle che lo portano nuovamente a Madrid o addirittura a Manchester. Chissà se anche Parigi potrà diventare la sua nuova casa e fornire al campione portoghese delle nuove prospettive di business. In fondo, CR7 è anche questo.