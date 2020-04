Paulo Dybala è uno dei gioielli e dei giocatori fondamentali della Juvenus. Arrivato dal Palermo nell’estate del 2015, con il tempo è riuscito a farsi amare dai tifosi a suon di giocate spettacolari e gol, di cui l’ultimo contro l’Inter. Il giocatore attualmente è in quarantena per il Coronavirus, risultando positivo al virus, qui il racconto di Dybala. L’argentino dopo un avvio difficoltoso è riuscito a ritagliarsi un posto tra i titolari, firmando 13 gol in 34 presenze stagionali con la maglia della Juventus. Tra i tanti che sperano in un matrimonio eterno tra Dybala e la Juventus c’è il giornalista Paolo Rossi di J-Tv. Il giornalista ha espresso su Twitter una sua personale analisi su La Joya: “Ieri @delpieroale ha parlato di @PauDybala_JR e della sua completa maturità dando molta importanza all’aver già giocato da capitano. In giorni come questi di speranze per il futuro vorrei proprio che il domani di #Dybala segnasse un’epoca nella @juventusfc. #iorestoacasa“, le parole di Paolo Rossi.

Il giornalista ha fatto riferimento alle parole dell’ex capitano bianconero Alessandro Del Piero, che a Sky Sport ha affermato: “Dybala ha portato già qualche volta la fascia da capitano e se è avvenuto è perché l’ambiente lo reputa all’altezza. Per quanto lo conosco personalmente, credo che la sua maturità sia cresciuta tantissimo, in primis per la reazione che ha avuto dopo questa estate, sottolinea la crescita personale. E’ sempre stato disponibile e dedito al lavoro e penso sia completo sotto questo aspetto“.

Parole di stima da parte di Del Piero che fanno ben sperare in una permanenza di Dybala. Qui il tweet di Paolo Rossi.