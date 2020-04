Scudetto a tavolino Atalanta: petizione online per l’assegnazione del titolo ai bergamaschi

L’Atalanta di Giampiero Gasperini sta incantando il mondo con il suo bel calcio. La squadra bergamasca è stata capace di dare filo da torcere in Champions League al Manchester City di Guardiola, così come di aggiudicarsi il passaggio ai quarti di finale della competizione estromettendo il Valencia. Una realtà che oramai infiamma i palcoscenici italiani anni, finendo per conquistare pure l’Europa che conta.

Ilicic e Gomez sono gli uomini simbolo di questa squadra incredibile, che con poco è arrivata a dominare qualsiasi avversario. La città di Bergamo è stata duramente colpita dal COVID-19, ma sta lottando con le unghie e con i denti, come la Dea. Gli appassionati di calcio, amano la compagine neroazzurra tanto da aprire una petizione su change.org. La petizione si chiama “Scudetto alla Dea” e recita le seguenti parole:

“Come è noto, il COVID-19 ha fermato anche il campionato di calcio di Serie A, e allo stato attuale, appare assai improbabile che possa ripartire. Tra le possibilità avanzate c’è anche quella di non assegnare il titolo 2019/20. La nostra proposta, invece, è quella di assegnare lo Scudetto 2019/20 all’Atalanta, sia per meriti sportivi dimostrati sul campo soprattutto negli ultimi due anni, sia per rendere omaggio alla città di Bergamo, simbolo dell’Italia che soffre a causa del coronavirus”.

Una proposta affasciante ma che probabilmente verrà declinata dalla Lega Calcio.