Serie A come l’Argentina? Ipotesi modello Apertura e Clausura per le leghe nazionali

Continuano le ipotesi volte a trovare una soluzione per il nostro calcio e quello europeo in generale. Il coronavirus non si arresta e ogni giorno sembra tornare indietro. Un’ipotesi avanza per poi tornare indietro il giorno seguente.

Secondo quanto riporta La Repubblica, alcuni club e agenti di calciatori si stanno impegnando nella stesura di alcune idee interessanti da proporre. FIFA e UEFA sono impegnatissime nel trovare una soluzione e la proposta in questione può essere presa in considerazione. Secondo le ultime indiscrezioni, in molti starebbero pensando a due stagioni di campionati di Apertura e Clausura per ogni lega nazionale. Questa decisione potrebbe essere consona per agevolare il Mondiale in Qatar del 2022, che si giocherà in inverno.

Modello argentino per l’Europa?

Ciò accade già in Argentina così come in altri paesi del Sud America. Ciò farebbe comodo alle Nazionali e porterebbe a una Champions League più allargata come ricorda Calcio e Finanza. Le agevolazioni arriverebbero anche per i diritti televisivi, dato che i prezzi saranno più accessibili data la presenza non eccessiva di partite da giocare se si verificherà questa situazione. Al momento è solo un’ipotesi delle tante sul tavolo, dunque è da prendere con le molle ma sicuramente è da tenere in considerazione per il futuro e la salute dei calciatori.