Serie A, Gravina: “Il protocollo è pronto. Allenamenti a maggio, partite a giugno”

Il presidente FIGC Gabriele Gravina ha rilasciato dichiarazioni durante la trasmissione radiofonica “Un giorno da pecora” su Radio 1, mantenendo ferma la parola di riprendere i campionati, ma attuando tutte le procedure di sicurezza e possibili date di ripartenza qualora il Governo desse il via libera. Ecco alcuni passaggi:

Il momento difficile: “E’ un momento difficile per tutto il Paese e anche per il mondo del calcio, ma con buonsenso e disponibilità sono sicuro che troveremo la giusta via. Chi invoca ad annullare l’annullamento dei campionati, non vuole bene nè al calcio nè agli italiani, perchè non vuole dare un futuro, una speranza di ripartenza.”

Allenamenti il 4 maggio: “Questa sarebbe la data fornita dall’ultimo DPCM, comunque noi ci adeguiamo a quello che il Governo poi ci dirà, nel frattempo facciamo programmazioni”.

Sensazione attuale: “Condivido il pensiero di cauto ottimismo del Ministro dello Sport Spadafora, e spero che anche il Ministro della Salute Speranza ci aiuti a ripartire, con tutte le dovute cautele.”

Il Protocollo: “Lo abbiamo preparato e lo sottoporremo al ministro della salute e a quello dello sport; è un protocollo rigido ma nello stesso tempo flessibile; non è assolutamente vero che gli atleti rimarranno chiusi fino al termine della stagione. Il periodo di chiusura è necessario affinchè si possa garantire la negatività di tutti gli sportivi, perchè se saranno negativi non può esserci contagio. Attenzione massima e rispetto dell’ applicazione delle procedure”.

Allenamenti e partite: “Il protocollo prevede tre settimane di ritiro blindato, poi si partirà con spostamenti e trasferte, quindi le partite potranno riprendere fine maggio- inizio giugno”.

Possibilità di giocare su campi neutri: “Io mi auguro che ognuno possa giocare nel proprio impianto, ma questo lo potremmo vedere tra qualche settimana e valuteremo. Nel caso non fosse possibile vaglieremo altre ipotesi”.

La salute sotto controllo: “Questa è la prima fase, dove gli altleti dovranno sottoporsi a visite mediche di idoneità. Se risultassero tutti negativi, il problema del distanziamento non sussiste più.”

Le incomprensioni con Malagò: “Ci siamo sentiti e ci siamo chiariti; forse non era a conoscenza delle attività che stiamo portando avanti, come non era a conoscenza dei problemi che sorgerebbero qualora sospendessimo definitivamente i campionati. E’ difficile accontentare tutte le componenti del calcio”.

Infine ha replicato ad alcune frasi di Federica Pellegrini (Si parla solo di calcio, ma esistono anche gli altri sport): “Ha ragione, e lo prendo come complimento; essendo presidente della Federazione devo parlare del mio settore, ma ho rispetto per il presidente del CONI Malagò, che cura gli altri sport; io porto avanti gli interessi del calcio, ma è giusto quello che dice la Pellegrini”.

In conclusione il presidente FIGC ci ha tenuto a ringraziare medici e infermieri per l’impegno e la dedizione avendo donato loro lo “Scudetto del Cuore“in precedenza; ora non resta che attendere quali decisioni prenderà il Governo.