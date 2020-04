Signori: “Caos Serie A? Tutta colpa dell’Inter”

Come e perché il campionato di Serie A si sta ritrovando nella tempesta che la sta travolgendo da quando le partite sono state sospese per via dell’emergenza pandemica del Coronavirus? Qualcuno ha provato a formulare delle ipotesi. Anzi, più che ipotesi parliamo di frecciatine vere e proprie. Riccardo Signori su Il Giornale attacca aspramente l’Inter di Antonio Conte riguardo il caos che sta pervadendo il calcio italiano sulla ripresa del campionato.

Juventus – Inter: un binomio di polemiche

Quando si parla di Juventus ed Inter è praticamente impossibile non incappare in battute e/o polemiche di qualsiasi genere. Le tematiche sono molteplici, ormai da anni: doping, Calciopoli, decisioni arbitrali, Var solo per citare le più controverse. Ad oggi, però, se ne aggiunge un’altra. Riccardo Signori, in un editoriale pubblicato su Il Giornale, attacca duramente l’Inter e trova un perché alle polemiche e alle problematiche sollevate sul rientro in campo e sulle modalità con cui farlo.

L’editoriale di Riccardo Signori su Il Giornale

Riccardo Signori titola così il suo editoriale apparso su Il Giornale: “Caos Serie A, alla fine è tutta colpa dell’Inter“. Continuando la lettura, cerchiamo di entrare nel dettaglio: “Ma tutto questo, in Italia, perché? Perché l’Inter ha perso la partita decisiva, l’ultima di campionato contro la Juventus. E la Signora si è ritrovata, sola e tranquilla, in testa alla Serie A” commenta Signori.

Se la Lazio fosse prima? Antijuventismo oltre il buon senso

Poi affonda il colpo: “Pensate che staremmo assistendo a sommosse di piazza se, invece, fosse la Lazio prima in classifica? Difficile crederlo. A tanti, certo non a tutti, sarebbe stato bene chiuderla così: Lazio in testa e si salvi chi può. Ovvio che questa è una battuta, pur con l’amaro in bocca per nostre miserie calcistiche. Spesso il nostro pallone è per battutisti. E l’antijuventismo è ormai spinto al di là del buon senso. Comunque vada, tutti contenti se la Juventus è fatta fuori. Quindi Inter giù la testa: non ha colto l’attimo di una piccola rivincita. Ed è dunque vero che dopo un error commesso, necessario si rende ogni altro eccesso.”