Spinelli contro Lotito: “La smetta di rompere sulla ripresa degli allenamenti”

La ripresa delle attività calcistiche potrebbe avvenire a maggio e varie società si stanno organizzando per mettere in sicurezza gli impianti sportivi. Il presidente della Lazio, Claudio Lotito, è in prima linea per ripartire rispettando tutte le norme di sicurezza necessarie a livello sanitario. Il massimo dirigente biancoceleste sta già sanificando Formello, dando un importante esempio alle altre società.

Nonostante la buona volontà di Lotito, c’è sempre qualche voce fuori dal coro come il presidente della Juventus, Andrea Agnelli, il quale andò in polemica con Lotito nelle settimane scorse. Il topic è sempre lo stesso e anche oggi, un altro massimo dirigente si scaglia contro le decisioni dirigenziali della Lazio. Stiamo parlando di Aldo Spinelli, presidente del Livorno.

Polemica accesa con Lotito da parte di Spinelli

Intervistato a Primocanale, Spinelli ha dichiarato le seguenti parole sulla volontà di ripresa da parte di Lotito:

“Il calcio è retto dagli imprenditori, ma purtroppo gli stabilimenti sono fermi perché molti lavoratori hanno subito il Coronavirus e lo stesso vale per il calcio. Non si può riprendere tra due o tre settimane perché mancano i tamponi anche a chi ne ha veramente bisogno. Lotito? Deve smetterla di rompere i c….ni con la ripresa a tutti i costi. Serie B? Spero che riparta con tre promosse dalla Serie C, senza retrocessioni e con le prime due promosse in Serie A, che diventerà a 22. Dobbiamo pensare anche ai ricorsi che possono travolgere”.