Stam elogia la Lazio: “Squadra di carattere, la Coppa Italia 2004 ricordo più bello”

Tutti gli appassionati di calcio si ricordano dell’olandese Jaap Stam, specialmente i tifosi della Lazio. Il ciclopico difensore olandese ha esordito in Serie A con la maglia biancoceleste nel 2001, rimanendo nel club fino al 2004, anno in cui approdò nel Milan. L’unico trofeo che Stam riuscì a portare a casa tra le fila della Lazio, fu la Coppa Italia del 2004 vinta in finale contro la Juventus.

La sua personalità era un valore aggiunto notevole oltre alla fisicità e intelligenza tattica, che permetteva all’ex United di interpretare sia il ruolo di centrale difensivo che di terzino. Un calciatore storico e che è rimasto nel cuore di tutta la tifoseria laziale. Stam ha rilasciato un’intervista alla Gazzetta dello Sport dopo la firma con i Cincinnati FC, squadra con cui l’olandese ha stipulato un contratto da allenatore:

“Il ricordo più bello è la vittoria in Coppa Italia nel 2004 con la Lazio. La Lazio di oggi? Con Inzaghi ha carattere e gioco da Scudetto. Il tecnico sa far crescere tutti e Luis Alberto è da Manchester United. Il mio futuro? Un opportunità seria e sono pronto a tornare in Serie A da allenatore”.

Stam ha vestito le maglie di PSV e Manchester United prima di approdare a Formello. Ha concluso la sua carriera nell’Ajax nel 2006/07.