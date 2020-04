Stay and Play Cup: risultati quarti e programma semifinali e finale

La Stay and Play Cup entra nella fase finale: oggi si svolti i quarti di finale del torneo, oltre l’ottavo tra Sergino Dest dell’Ajax e Mohamed Daramy del Copenaghen rinviato a oggi a causa di problemi tecnici riscontrati nella giornata di ieri. Il match è stato stravinto dall’attaccante della squadra danese con il risultato di 7-2, ma oggi abbiamo avuto anche la conferma della bravura con il controller di Jesper Lindstrom del Brondby, capace di vincere contro Justin Kluivert per 5-2: quindici gol fatti e solo quattro subiti in tre gare disputate finora. Lindstrom se la vedrà in semifinale con il suo omonimo Karlstrom dello Djurgardens: lo svedese ha eliminato Trent Alexander-Arnold, vincendo 3-2 contro il difensore del Liverpool.

Nella giornata di domani, a partire dalle ore 19 italiane, ci saranno le due semifinali e alle ore 20:30 si svolgerà la finale: la diretta sarà sempre disponibile sui canali Twitch e YouTube di EA Sports. Alle ore 22, sarà possibile rivivere le emozioni della giornata sul canale tv Sky Sport Serie A.

Vediamo insieme tutti i risultati dei quarti di finale e il programma di domani.

Stay and Play Cup: risultati quarti di finale

Sabato 18 aprile

Jesper Lindstrom (Brondby) – Justin Kluivert (Roma) 5-2

Jesper Karlstrom (Djurgardens) – Trent Alexander-Arnold (Liverpool) 3-2

Nabil Bahoui (AIK) – Bruno Guimaraes (Lione) 4-0

Mohamed Daramy (Copenaghen) – Fabio Silva (Porto) 3-1

Stay and Play Cup: semifinali e finale

Domenica 19 aprile

Jesper Lindstrom (Brondby) – Jesper Karlstrom (Djurgardens)

Nabil Bahoui (AIK) – Mohamed Daramy (Copenaghen)

Ore 20:30 FINALE