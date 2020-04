Thiago Silva e Cavani, è addio anticipato al PSG: anche Neymar resta in Sud America?

La fuga dall’Europa da parte di molti calciatori latino americani, potrebbe trasformarsi in un vero e proprio ciclone di calciomercato. Specialmente per il PSG. Tre top players del club parigino come Thiago Silva, Cavani e Neymar sono volati in Sud America per l’emergenza coronavirus e la loro idea è quella di non tornare più in Europa. Secondo Le Parisien, l’addio da parte di Cavani e Thiago Silva è praticamente definitivo. Entrambi sono in scadenza di contratto e con ogni probabilità, termineranno le rispettive carriere in Sud America.

L’ex Napoli è costantemente corteggiato dal Boca Juniors. Gli argentini sognano di formare una coppia da sogno Cavani-Tevez e questa possibilità stuzzica pure il bomber uruguaiano. Thiago Silva sembrava invece vicino al rientro in Italia tra le fila del Milan, ma l’intenzione del classe 1984 è quella di rimanere in Brasile. Stessa sorte per Neymar Jr?

Neymar si diverte in Brasile e non pensa a un rientro a Parigi

Com’è noto, il feeling tra Neymar e il PSG non è mai sbocciato e un suo addio a fine stagione, può diventare davvero realtà. Specialmente in questo periodo di coronavirus. L’ex Santos vuole rimanere in Brasile e anche se un’addio all’Europa sembra qualcosa di clamoroso, in una situazione come questa niente è poi così scontato. L’ultimo match di O’Ney in Europa resterà quello contro il Borussia Dortmund in Champions League?