Arrivano le prime indiscrezioni riguardo la conferenza tenutasi questa mattina tra la UEFA e le 55 federazioni nazionali riguardo il proseguimento delle competizioni di calcio nazionali ed internazionali.

UEFA: Champions League ed Europa League ad agosto

Giornata di fondamentale importanza per il calcio europeo. In mattinata, infatti, si è svolta la Conference Call tra l’UEFA e le 55 federazioni nazionali. Oggetto di discussione la possibile ripresa dei campionati e delle coppe europee. Si è constatato che scendere in campo nel periodo tra maggio e giugno sarà pressoché impossibile, motivo per il quale Champions League ed Europa League si svolgeranno verso la fine di agosto, anche per permettere il proseguimento dei campionati, qualora avvenisse.

La UEFA avrebbe dato il suo assenso alla possibilità di spostare i turni mancanti di Champions League ed Europa League a luglio e ad agosto, ma questo piano risulta ancora non approvato dal Comitato Esecutivo. Ancora restano da riscontrare delle soluzioni per la conclusione dei campionati, in maggior modo in Italia e Spagna, dove l’emergenza Coronavirus è più grave che in altre nazioni e necessiterà sicuramente di molto altro tempo per essere smaltita. Difficilmente i campionati potranno essere terminati entro il 31 luglio o il 31 agosto.

L’UEFA slitta i playoff di EURO 2020

A giugno era prevista anche una finestra per le nazionali che è stata annullata e sarà eventualmente rimandata alla stagione autunnale. La UEFA ha di fatto rinviato i playoff di EURO 2020 per la seconda volta da quando è scoppiata la pandemia del Covid-19. Infatti, le partite previste nelle date 26-31 marzo 2020 erano già state spostate al 4-9 giugno. Ma per l’UEFA la priorità, al momento, riguarda perlopiù il proseguimento e completamento delle competizioni europee per club, ammesso che a giugno si possa tranquillamente ricominciare a giocare i campionati nazionali dei club europei.