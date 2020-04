Venezia, caso di coronavirus per i veneti: positivo Antonio Junior Vacca

Il COVID-19 continua ad avanzare, anche se in questi ultimi giorni c’è stata una flessione per quanto riguarda i decessi mentre il riscontro delle persone positive rimane stabile ogni giorno a oltre i 2.500 contagi. Il virus non fa sconti proprio a nessuno e le vittime sono di tutte le età. Nemmeno i calciatori sono risparmiati come alcuni – maldestramente – insinuavano. Tale falsa affermazione era dovuta alla giovane età degli sportivi così come dal fatto che tali soggetti sono allenati, ma i tanti casi che hanno colpito il nostro calcio, dimostrano che ciò non è vero.

Anche oggi, un’altro calciatore va ad aggiungersi alla lista. Si tratta di Antonio Junior Vacca, calciatore che milita in Serie B con il Venezia. La società veneta ha confermato il contagio del proprio calciatore mediante un comunicato ufficiale:

“Venezia FC informa che il calciatore Antonio Junior Vacca è risultato positivo al test per l’identificazione del coronavirus COVID-19. Attualmente Antonio Junior Vacca si trova in isolamento presso la sua abitazione. Le sue condizioni di salute sono migliorate poiché ad oggi il giocatore ha superato la fase sintomatica. La società nei prossimi giorni si adopererà per far porre in essere le misure necessarie di verifica sullo stato di salute degli altri tesserati e dipendenti”.