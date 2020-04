Vieri:”Haaland più forte di tutti, ha fatto bene a scegliere il Borussia” (Video)

Una delle sorprese più gradite di questa stagione attualmente interrotta a data da destinarsi a causa dell’emergenza Coronavirus, è certamente quella dell’attaccante norvegese Erling Braut Håland , da Gennaio in forza al Borussia Dortmund.

Di questo avviso è un ex calciatore che, statistiche e storia calcistica alla mano, di attaccanti se ne intende: Christian Vieri. L’ex attaccante di Lazio ed Inter, in un’intervista concessa al Corriere dello Sport ha dichiarato: “Haaland è il più forte di tutti e ha fatto bene a scegliere il Borussia Dortmund, la società migliore per valorizzare i ragazzi. Tra un paio d’anni se ne andrà in una grandissima squadra per 200 o forse 300 milioni di euro”.

Per onor di cronaca, Vieri già quando l’ex attaccante del Salisburgo ha mostrato le sue qualità nelle prime giornate della Champions League, era fermamente convinto delle grandi qualità di questo ragazzo e che, per le cifre richieste dalla squadra austriaca, fosse un affare per le squadre italiane.

Subito dopo l’ufficialità di Haaland al Borussia infatti, sotto il post di Sky Sport, Vieri ha commentato “le squadre italiane dormono”, facendo riferimento molto probabilmente alle voci di un forte interessamento della Juventus al calciatore norvegese.

Ai margini dell’intervista concessa a Sky Sport, Vieri ha inoltre parlato della Nazionale italiana che, secondo lui, è migliorata tanto dal punto di vista del gioco e del coraggio nel lanciare i più giovani:”Era tanto tempo che non vedevo giocare così bene l’Italia, l’ho detto anche a Mancini. Esalta le qualità dei giocatori, vede i giovani e non ha paura a lanciarli senza trascurare qualche vecchietto se lo merita”.

L’ex bomber interista ha parlato anche degli attaccanti azzurri più forti del momento: “Ciro Immobile è maturato e sta facendo tanti gol, ora però deve fare uno scatto in avanti con la maglia azzurra e non lo dico per criticarlo. Il Gallo Belotti è uno tosto, ma da uno con le sue qualità mi aspetto 20 gol a stagione”.

Statistiche Haaland

Il classe 2000 Erling Braut Håland, debutta nel calcio professionistico con la maglia del Bryne nel 2015, squadra della 1. divisjon, terminando la stagione con sedici presenze e zero reti. Nello stesso anno però debutta nella Norvegia Under 15, totalizzando quattro goal in altrettante presenze.

Il 1º febbraio 2017 il Molde, squadra di prima divisione svedese, si assicura le prestazioni del calciatore norvegese. In due stagioni nel Molde, il classe 2000 va a segno venti volte in cinquanta presenze. In questi due anni Haaland segna anche 3 reti totali con la Nazionale giovanile.

Il 18 agosto 2018 arriva la svolta della sua carriera: gli austriaci del Salisburgo comunicano l’ingaggio di Haaland, valido a partire dal 1º gennaio 2019, firmando un contratto valido sino al 30 giugno 2023.

Con la maglia del Salisburgo, il giovane talento norvegese, brucia ogni tipo di record realizzando 17 reti in 16 presenze in campionato e chiudendo la fase a gironi di Champions League con 8 reti in sei partite giocate.

Il 29 dicembre 2019 il Borussia Dortmund, pagando la clausola rescissoria da 20 milioni di euro presente nel suo contratto, acquista Haaland.Il 18 gennaio 2020 esordisce in Bundesliga contro l’Augusta, subentrando a Piszczek e realizzando una tripletta storica nei primi 23 minuti in campo nella vittoria per 5-3. Attualmente ha realizzato nove reti in otto presenze in Champions League.