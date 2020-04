Vlahovic, il futuro è in Viola: “Voglio fare la storia della Fiorentina”

L’attaccante serbo della Fiorentina, Dušan Vlahović, ha dimostrato in questa stagione di avere le qualità per sfondare e diventare un attaccante di razza nei prossimi anni. Dotato di fisicità e ottima tecnica, il classe 2000 ha deliziato i tifosi viola in questi ultimi mesi, dando segnali di maturazione notevoli rispetto a due anni fa quando arrivò in Serie A dal Partizan Belgrado. Il numero di gol e presenze totali da parte del serbo, è notevolmente incrementato – 26 apparizioni e 8 reti – e ciò sta spingendo la Viola a puntare su di lui per il futuro.

Il giovane ha rilasciato un’intervista a calciomercato.com, dove conferma la sua volontà di proseguire con la Fiorentina. Passata la paura coronavirus, il classe 2000 è pronto per il rientro in campo e fissa un obiettivo: imporsi con la Viola indossando la maglia numero 9 che fu di Batistuta:

“Sono molto legato a Firenze. La città è bellissima e i tifosi mi hanno accolto benissimo. Mi piacerebbe diventare un giocatore importante nella storia di questo importante club. La maglia che vorrei la prossima stagione è la numero 9, uno dei numeri più pesanti nella storia Viola. Certo che mi piacerebbe indossarlo. Sarebbe uno stimolo in più e anche un onore”.

Poi un aneddoto relativo alla sua esultanza: “L’ho ripresa da Memphis Depay, ma credo che la cambierò a breve. Soprattutto quando sono fuori casa, rischia di essere presa come una provocazione e non è assolutamente mia intenzione fare una cosa del genere”.

Il ragazzo insomma ha le idee chiare una certezza assoluta: il suo futuro sarà nella Fiorentina.