Willian-Juventus: il brasiliano strizza l’occhio alla Juventus, affare a costo zero?

Gli affari di calciomercato scarseggeranno la prossima estate ma ciò non toglie che qualche calciatore possa liberarsi a parametro zero, arrivando in qualche società italiana. Uno di questi potrebbe essere il brasiliano Willian, attualmente in forza al Chelsea di Lampard. Il classe 1988 è in scadenza di contratto con la società inglese e vorrebbe proseguire la sua carriera in un’altro campionato. Il centrocampista è in cerca di nuovi stimoli e la Juventus è una scelta che gli garberebbe, come lo stesso Willian ha confermato in un’intervista a ESPN. Al calciatore piacerebbe tornare a giocare per Sarri:

“Per me Sarri è un bravo allenatore. La sua idea tattica era molto interessante, gli piace il bel gioco e insiste sul possesso palla. Voglio ricordare che con lui abbiamo vinto un titolo molto importante come l’Europa League e che siamo arrivati davanti a squadre più forti, piazzandoci terzi in Premier”.

Willian ha dei bei ricordi del tecnico italiano, attualmente in forza alla Juventus. L’affare a costo zero può essere davvero un’affare importante per i bianconeri. La squadra necessità di un calciatore di classe a centrocampo in zona offensiva, capace di interpretare più ruoli e di rivestire in caso di necessità pure quello di ala. Willian sembra essere il profilo giusto e più adatto per Sarri.