Zaniolo, il rinnovo con la Roma potrebbe arrivare molto presto

La Roma vuole blindare il suo talento più luminoso: Nicolò Zaniolo. Il classe 1999 è la nuova grande promessa del calcio italiano e tanti top club hanno messo gli occhi su di lui in questi ultimi mesi. Le sue prestazioni erano in crescendo prima dell’infortunio di inizio 2020. Un incidente che non ci voleva ma che non ha scoraggiato per niente il ragazzo. Il recupero prosegue bene e le varie pretendenti interessante alle sue prestazioni, non hanno smesso di seguirlo.

Ciò sta portando Pallotta a intavolare una trattativa con il giovane e il suo entourage: obiettivo rinnovo contrattuale. Il futuro della Roma, passerà dai piedi di Zaniolo e il presidente vuole costruire una rosa attorno al suo talento. Secondo La Gazzetta dello Sport, la società capitolina vuole prolungare il contratto con il calciatore, così come il suo salario.

Contratto da 2,5 milioni di euro all’anno per Zaniolo

Al momento, Zaniolo percepisce 1,5 milioni di euro annui e date le prestazioni e le insistenti sirene da parte di altri club, la Roma si è decisa a blindarlo. Il giovane dovrebbe arrivare a percepire un salario di 2,5 milioni di euro, che potrebbe aumentare a 3 con gli eventuali bonus. Il nuovo contratto convincerà Zaniolo a rimanere in giallorosso? Stando alla volontà del giocatore ribadita nelle settimane scorse, la risposta non può essere altro che si.