Attraverso il suo profilo Instagram, l’attaccante dell’Atalanta Duvan Zapata ringrazia tutto il popolo atalantino per gli auguri di compleanno: contesto abbastanza particolare visto quello che si sta affrontando negli ultimi due mesi. La situazione Coronavirus ha complicato anche la routine sportiva: c’è un calendario che molto probabilmente verrà portato a termine, le coppe europee verranno giocate in agosto e gli europei sono stati rimandati di un anno. Ecco le parole del numero 91 atalantino sui social, dove testimonia (ancora una volta) la vicinanza verso la città di Bergamo: la più colpita dalla pandemia arrivata dalla Cina.

SERVE ESSERE UNITI – “Mi sono arrivati tantissimi messaggi per il mio compleanno. Voglio ringraziare Tutti per avermi dedicato il vostro tempo e voglio farvi sapere che tutto il vostro affetto mi ha fatto sentire davvero speciale! Il mio pensiero più grande ieri era dedicato alle persone e a tutte le loro famiglie che stanno lottando contro il covid-19, quindi la grande festa la faremo tutti insieme al termine di questo periodo così buio. Sono certo che illumineremo il futuro e recupereremo questo tempo che ci ha fatto riflettere e ci ha fatto capire che sono poche le cose che contano veramente. Sempre la Fede e all’Amore posta in Dio”.