Zazzaroni: “Manca la voce di Agnelli come presidente della Juventus”

Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport non ha perso occasione per punzecchiare Andrea Agnelli in quanto secondo Zazzaroni lo stesso presidente della Juventus non ha espresso nessun tipo di opinione relativo alla possibile ripresa del campionato di Serie A lasciando esprimere gli altri come per esempio Arturo Diaconale, mentre Agnelli si è espresso solo come rappresentante dell’Eca.

Nei giorni scorsi lo stesso Zazzaroni aveva espresso la sua opinione su un eventuale annullamento del campionato e in corso e che sarebbe favorevole alla non assegnazione dello scudetto, evitando altri scudetti di cartone.

Zazzaroni vorrebbe una risposta da parte di Agnelli come presidente della Juventus

“E’ assurdo come in un momento delicato come questo manca la voce di Andrea Agnelli. La sua voce è la voce più importante per una serie di cose come titoli, investimenti, fatturato, ambizione ed esposizione. Mi piacerebbe molto sapere cosa ne pensa Agnelli ma non in riferimento all’Europa bensì all’Italia. Oramai sappiamo cosa ne pensa Agnelli se lo consideriamo come presidente dell’Eca ma di Agnelli, presidente della Juventus, che è prima in classifica con un vantaggio di un punto sulla Lazio della coppia Diaconale-Lotito attualmente non sappiamo nulla. Questo pensiero mancante di Agnelli come presidente della Juventus non è dovuto al suo essere riservato ma non intende esprimere la sua davanti a tutti e preferisce anzi che siano gli altri a farlo”.