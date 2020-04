Zazzaroni: “Meglio non assegnare lo scudetto. Basta tricolore di cartone”

Il direttore del Corriere dello Sport Ivan Zazzaroni si è espresso in merito alla possibile ripresa del campionato e in particolar modo sul capitolo scudetto. In merito a quest’ultimo, sembra altamente probabile che il tricolore non venga assegnato in questa stagione se il campionato dovesse essere annullato.

Zazzaroni esprime la sua sulla questione scudetto

Zazzaroni sarebbe a favore per la non assegnazione del titolo di Campione d’Italia per questa stagione. “Il presidente della Juventus Andrea Agnelli è stato il primo a parlare in caso di annullamento di campionato e sulla questione scudetto. Il numero uno bianconero da anni contesta lo scudetto “di cartone” assegnato all’Inter nell’ era Calciopoli e lo stesso Agnelli non vorrebbe lo scudetto 2019-2020 se non si dovesse completare la stagione ricevendo molti complimenti. Penso che anche Arturo Diaconale, responsabile dell’ Area Comunicazione della Lazio, glieli abbia fatti anche se da giorni con toni molto rudi contesta una possibile assegnazione dello scudetto alla Juventus. Da settimane speriamo che la stagione venga conclusa sul campo ma dall’ 8 marzo anche le nostre vite sono cambiate e nel calcio si stanno impegnando per ripartire il prima possibile. Ma se non ci saranno le condizioni per non finire la stagione, si deve pensare a come procedere per lo scudetto. Molti juventini non vorrebbero questo scudetto che sarebbe considerato a tavolino e sarebbe la scelta più giusta non assegnarlo”.