Fantasia, gioco di squadra e una concretezza in campo invidiata da tutti. Sono solo alcuni degli aggettivi per descrivere al meglio il capitano dell’Atalanta Papu Gomez per quello che ha dimostrato negli ultimi anni. Le sue giocate, condite da una squadra ben rodata e sempre pronta a vincere, gli hanno consentito di essere uno dei trequartisti più forti in Serie A: oltre ad aver portato i nerazzurri nei piani alti sia in Italia che in Europa. Senza di lui i bergamaschi fanno molta fatica, e la sua presenza in campo risulta decisivo ai fini del risultato finale. Statisticamente Alejandro non lascia nulla per strada, e anche in questo caso i numeri sono tutti a favore del numero 10 atalantino sotto tutti i punti di vista.

GOMEZ STATISTICAMENTE CAPOLISTA PER DRIBBLING RIUSCITI – Secondo quanto riportato da Opta, dalla stagione 2015/2016, Papu Gomez ha effettuato ben 391 dribbling riusciti: il migliore negli ultimi quattro anni di Serie A. Al terzo posto c’è anche da contare la presenza del fantasista atalantino Josip Ilicic con un numero pari a 278 (davanti solo il capitano nerazzurro e Paulo Dybala). Dietro invece ci sono Suso e Felipe Anderson. A dimostrazione delle grandissime potenzialità di Papu Gomez anche sotto questo aspetto.