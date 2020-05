Josip Ilicic sta disputando la stagione migliore della sua carriera: l’etichetta del giocatore tanto talentuoso quanto discontinuo è soltanto un lontano ricordo, e all’Atalanta sta scrivendo pagine molto importanti da un punto di vista storico. Corsa, dribbling, qualità e fantasia da puro fenomeno che hanno portato la Dea ai quarti di finale della Champions League, con tanto di poker contro il Valencia come ciliegina su una grandissima torta. Quello che si vede del numero 72 atalantino in campo è direttamente proporzionale alle sue splendide statistiche: sempre al top e tra le prime della classe, facendo anche un rapporto tra i migliori giocatori in Europa. Caso? Fatalità? Stato di grazia? Assolutamente no, anzi, considerare il fantasista uno dei migliori in Europa è un dato di fatto.

TOP SCORE CAMPIONATI EUROPEI: JOSIP ILICIC TRA I PRIMI 5 – Come riportato dalla pagina WhoScored.com, pagina nella quale viene analizzato statisticamente il rendimento dei giocatori, Josip Ilicic è nella Top 5 con una media di 7,95: dietro soltanto a Messi, Neymar, Lewandoski e Mbappé, ma davanti anche ai suoi due compagni di squadra Duvan Zapata e Papu Gomez. A dimostrazione di quanto il fantasista atalantino sia molto di più di una semplice sorpresa: un grande tra i grandi ad insegnare calcio giocato.