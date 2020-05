Uno dei temi più discussi all’interno del mondo Atalanta è sicuramente quello legato alla ristrutturazione del Gewiss Stadium, in particolar modo della tribuna Ubi. I nerazzurri avevano un programma ben definito sotto tutti i punti di vista, ma la situazione Coronavirus ha cambiato (in parte) il cosiddetto “copione lavorativo”: c’è una tabella di marcia da rispettare, un campionato che ha la necessità di una decisione definitiva e di conseguenza una stabilità in termini organizzativi. Analizziamo la situazione.

ATALANTA, LA SITUAZIONE DEL GEWISS STADIUM

TRIBUNA GIULIO CESARE ENTRO 100 GIORNI (SULLA CARTA) – Secondo quanto riportato dall’Eco di Bergamo, l’Atalanta completerebbe la tribuna Ubi in 100 giorni: tempistica impressionante nonostante i lavori da fare per trasformare l’ex gradinata in un vero e proprio gioiello architettonico. Ipoteticamente i cantieri dovevano aprire i battenti verso la fine di maggio, garantendo ai nerazzurri guidati da Gian Piero Gasperini di giocare le ultime partite a Bergamo davanti al loro pubblico (e non attraverso gli spostamenti a Reggio Emilia come è successo la scorsa stagione). Ovviamente le tempistiche saranno più lunghe per via del Coronavirus, ma i bergamaschi sono in attesa sia della FIGC per le sorti della Serie A 2019-2020, che del Comune di Bergamo per l’ok definitivo.