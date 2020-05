In Sud America, il calcio è uno sport molto sentito da parte degli appassionati: Pelé, Maradona e tanti altri campioni che hanno fatto la storia del mondo del pallone. La passione dei tifosi è talmente calda che si passa dalle magliette ai graffiti, e proprio questa forma artistica tende più di tutte a caratterizzare questo particolare amore. Il calciatore brasiliano dell’Atalanta Rafael Toloi sta scrivendo pagine importanti con la Dea, arrivando addirittura in UEFA Champions League. Molte volte il numero 2 atalantino ha dichiarato di voler vestire la maglia verde-oro, e in patria i suoi successi vengono riconosciuti: tanto da dedicargli un murales.

IL MURALES DEDICATO AL GIOCATORE DELL’ATALANTA TOLOI

Attraverso Instagram, la pagina “grafitegoiania“, ha dedicato il muro della “Selecao Beach” a Rafael Toloi per le imprese ottenute, ma soprattutto per il supporto agli artisti urbani. Opera veramente spettacolare, che fa capire quanto il brasiliano dell’Atalanta sia amato in patria. La didascalia recita: “Foi um grande prazer ilustrar um mural com o rosto desse grande atleta @rafael.toloi2, grato pelo apoio aos artistas urbanos! Grafiteiros no país do futebol! (È stato un grande piacere illustrare un murale con il volto di questo grande atleta @ rafael.toloi2, grato per il supporto agli artisti urbani ! Artisti di graffiti nel paese del calcio! Artista: @iowahc).