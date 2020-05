Stamattina ci sono state le forti dichiarazioni di Giorgio Chiellini, capitano della Juventus, su Balotelli: “E’ una persona negativa. Da prendere a schiaffi per il suo comportamento nella Confederations Cup 2013“, contenute nella sua autobiografia “Io Giorgio“. Un forte attacco quello fatto all’ex compagno di Nazionale, che fin dall’inizio della sua carriera non ha mai smesso di far parlare di sé per il sue “Balotellate” sia fuori dal campo sia dentro. E’ proprio su questo si è soffermato Giorgio Chiellini nel suo libro, sottolineando il comportamento poco professionale di Balotelli durante la Confederations Cup giocata dall’Italia nel 2013.

La risposta di Balotelli – Ci si aspettava una risposta da parte di SuperMario che, ovviamente, è arrivata puntuale. Balo ha deciso di rispondere tramite le sue storie Instagram, dove ha attaccato il difensore bianconero: “Io almeno ho la sincerità e il coraggio di dire le cose in faccia – scrive Mario Balotelli nella storia -. Tu dal 2013 avresti avuto tante occasioni per farlo, comportandoti da vero uomo, ma non l’hai fatto. Chissà cosa dirai un giorno dei compagni di oggi, strano capitano… Se questo vuol dire essere un campione, allora preferisco non esserlo. E alla maglia azzurra non ho mai mancato di rispetto” risponde duramente Balotelli.