Belotti, tutti lo vogliono: sfida tra Everton e Napoli per il “Gallo”? Chiave Petagna per i campani

L’attaccante del Torino, Andrea Belotti, è oggetto del desiderio di tante squadre a livello europeo e il suo futuro potrebbe essere lontano dai granata. Il bomber della Nazionale è corteggiato da diversi club italiani come Milan, Napoli e Roma e la volontà di sposare un nuovo progetto è alta. Secondo La Stampa, l’ex Palermo è combattuto se restare in una piazza dove risulta un intoccabile, oppure tentare una nuova avventura capace di dargli nuovi stimoli. Magari facendogli fare un ulteriore salto in avanti in carriera, avendo l’opportunità di giocare in competizioni importanti come la Champions League.

Belotti vuole dire la sua nell’Europa che conta, ma per l’appunto, non ci sono solamente squadre italiane sulle sue tracce. Infatti, anche l’Everton e il Manchester United sarebbero interessate alle sue prestazioni. Ancelotti vorrebbe un bomber d’area di rigore come il “Gallo”. Potente e acrobatico, Belotti si adatterebbe bene al calcio inglese sia tra le fila dell’Everton che dello United. Entrambi i club potrebbero contendersi il giocatore in estate, tentando di strapparlo alle varie contendenti italiane.

Napoli in pressing, urge un sostituto di Milik

Il Napoli di Gattuso non avrà più a disposizione il polacco Milik per la prossima stagione. Il tecnico partenopeo spingerebbe per l’arrivo di Belotti, date le caratteristiche del torinese. Una sfida di mercato tra l’Everton dell’ex Ancelotti e il club di De Laurentiis potrebbe infiammare la prossima sessione di calciomercato. Il Napoli ha però come asso nella manica l’eventuale pedina di scambio, Andrea Petagna. L’attaccante della SPAL appartiene al club campano e una volta tornato dal prestito, sarà inserito quasi certamente nella trattativa Belotti come contropartita tecnica. Questa sarà la carta vincente di De Laurentiis per assicurarsi le prestazioni del “Gallo”?