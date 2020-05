Bergomi shock: “Ho avuto il Coronavirus”

Beppe Bergomi, storico difensore e capitano dell’Inter, ora opinionista in tv e compagno di telecronaca di Fabio Caressa, è intervenuto nella diretta Instagram di Giacomo Ciccio Valenti, conduttore radiofonico e noto tifoso dell’Inter. All’interno della diretta, Bergomi ha fatto una rivelazione shock: “Ho avuto il Coronavirus“.

L’ex calciatore ha quindi raccontato quei giorni di lotta contro il Covid-19: “Sono positivo al Coronavirus. 15 giorni fa ho fatto l’esame sierologico e sono risultato positivo alle ICG e negativo alle IGM. Dall’8 marzo sono stato male circa quindici giorni. Non stavo bene, avevo sempre dolori ed ero fiacco. Non riuscivo a sedermi per il dolore alla schiena, stavo sempre in piedi. La fortuna vuole che ho gli anticorpi, ma mi hanno spiegato che non proteggono al 100% perché il virus muta. Ma se dovessi prenderlo lo prenderei in forma leggera”. Bergomi rivela le sensazioni di quel periodo e per fortuna ora sta bene: “Paura? No, non avevo né tosse né febbre alta. Avevo sempre freddo e mi sono fatto portare due stufette. Mi hanno detto di non prendere anti infiammatori. Poi dopo nove giorni è andato via il dolore, ma sono stato in ballo 20-25 giorni. Ora sto alla grande. Ho cercato di fare il tampone, ma mi hanno detto che dopo trenta giorni dovrei essere a posto” conclude Beppe Bergomi.