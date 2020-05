Bonolis sogna in grande: “Inter, prendi Messi e Tonali! Triplete meraviglioso”

E’ un Paolo Bonolis che sogna in grande quello intervistato da SportMediaset. Il noto conduttore televisivo è un tifoso dell’Inter incallito e il suo giudizio è sempre considerato dai supporter nerazzurri, nonostante il suo ruolo non graviti nel calcio. Bonolis ha rilasciato alcune dichiarazioni riguardo il prossimo calciomercato, consigliando due acquisti in particolare ai nerazzurri tra i quali c’è Leo Messi:

“A livello di promozione internazionale della squadra è sicuramente eccellente, laddove fosse possibile. Nel senso che è un vettore, un veicolo, un volano per celebrare l’Inter di Suning e renderla ancora più celebrata in tutto il mondo. Chiaramente non è giovanissimo, però sa celebrare la palla e il gioco del calcio. Attualmente secondo me è il miglior giocatore del mondo. Vediamo che succede”.

Triplete 2010 e Tonali

Bonolis ha poi ricordato il Triplete del 2010 per poi passare a Sandro Tonali, consigliando l’acquisto del centrocampista del Brescia:

“È stata una stagione fantastica a livello di campionato, di Coppa Italia e meravigliosa con la celebrazione della conquista della Champions League in quel di Madrid. Esperienza da me vissuta in maniera più complessa degli altri. In quello stesso giorno si laureava mia figlia nel Vermont. Una stagione meravigliosa, dove hanno giocato giocatori fantastici, un allenatore splendido e soprattutto la gioia immensa di Massimo Moratti”.

Infine il punto sul calciomercato e Tonali: “Giocatori? Denaro? Dipende a quanto lo vendi, perché devi considerare anche che poi devi sostituirlo. Già quest’anno la squadra mi è piaciuta tanto, l’anno prossimo con l’intraprendenza di Suning potrà essere ancora meglio. Margini ce ne sono. Comprate Sandro Tonali!”.