Calciomercato Milan, offerta per Gotze!

Secondo alcune indiscrezioni il Milan starebbe seriamente pensando al nome di Mario Gotze per rinforzare il centrocampo. In molteplici situazioni il tedesco ha dichiarato che sarebbe entusiasta di vivere nuove esperienze in Italia e che da tempo aspetta l’occasione giusta per realizzare il proprio sogno. Il trasferimento nella penisola italica vedrebbe anche la splendida moglie del giocatore, Ann-Kathrin, assai entusiasta del trasferimento visto che possiede numerosi contatti lavorativi a Roma e Milano.

Corsa a due per il giocatore

Il Milan deve assolutamente garantire un’offerta ineguagliabile, poichè il top player classe ’92 farebbe gola a moltissime squadre. La Lazio, nelle ultime settimane, ha già tentato di aggiudicarsi il tedesco. La trattativa non è terminata con la fumata bianca visto che il Borussia Dortmund non ha ritenuto l’offerta all’altezza delle richieste. Il Milan attualmente, salvo nuove rivali, sembra essere in testa per la corsa al fuoriclasse. Le premesse per un accordo in grado di accontentare entrambe le parti sembrano esserci; un fattore, però, potrebbe incombere e mettere in difficoltà la società milanese: il giocatore percepisce uno stipendio di 8 milioni di euro, cifra astronomica che potrebbe complicare la trattativa.

Il retroscena di Gennaio

Durante la finestra invernale di calciomercato il campione del mondo tedesco era stato offerto proprio ai rossoneri. L’affare non è poi andato in porto proprio a causa dell’elevato stipendio sopracitato. L’atmosfera ora è cambiata radicalmente dal momento che a tenere le redini della società erano Maldini e Boban, non più all’interno del club. Un altro fattore potrebbe influire positivamente ed è proprio quello del coronavirus. Infatti, a causa della sospensione di tutti i campionati l’economia è cambiata completamente e Gotze potrebbe rivedere le proprie richieste.