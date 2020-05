Calciomercato Roma: affari in vista col Barcellona

Attualmente il calcio giocato é ancora fermo per l’emergenza Coronavirus e le squadre della serie A in poche hanno ripreso gli allenamenti individuali.

In casa Roma a giorni dovrebbe ricominciare la preparazione ma, quando si tornerà veramente in campo, per disputare un incontro, è ancora tutto in alto mare.

Si comincia a parlare anche della prossima stagione in chiave mercato e per pianificare il futuro il direttore sportivo Petrachi avrà bisogno di tutta la sua esperienza per riuscire a migliorare la rosa attuale.

Il club giallorosso avrà bisogno assolutamente di rinforzi poiché alcuni componenti verranno ceduti per abbassare il tetto salariale ed altri sono in prestito.

Tra le possibili cessioni c’è quella di Under col calciatore turco che non avendo disputato una grande stagione potrebbe portare nelle casse romaniste una certa liquidità dati anche i suoi tanti estimatori mentre per quanto riguarda Kluivert si valuterebbero delle eventuali grandi offerte data la sua giovane età e la futura sicura carriera.

In casa giallorossa poi c’è da risolvere la questione per quel che concerne Smalling con l’attuale società di appartenenza, il Manchester United che pretende non meno di venti di euro.

In questa ottica il ds Petrachi potrebbe allacciare trattative col Barcellona in particolare per il difensore Junior Firpo dato che c’è la volontà di Kolarov di cambiare aria e per Todibo coi catalani che a gennaio lo hanno prestato allo Schalke 04.