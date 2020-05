Calciomercato Roma: Boga o Kean per l’attacco

La prossima stagione per la società sportiva Roma sarà molto complicata sul fronte dei futuri acquisti e subirà alcune modifiche in alcuni settori del campo.

Uno dei principali riguarda il fronte offensivo e in particolar modo quello degli esterni con la conferma di alcuni elementi che non appare pressoché certa e con Mkhitaryan col quale si proverà ad ottenere un prestito oneroso con l’Arsenal dal quale dovrebbe prima rinnovare.

In campo italiano si guarda ad un elemento che in Serie A quest’anno si è messo molto in evidenza come il francese naturalizzato ivoriano Boga realizzando diversi goal, altrettanti assist e che ha nel dribbling una delle sue migliori caratteristiche.

Il calciatore attualmente è in forza al Sassuolo ma il suo cartellino appartiene al Chelsea che potrebbe riscattarlo per 15 milioni di euro e poi cederlo definitivamente con una quotazione che ha subito però un innalzamento.

In piedi c’è sempre il sogno Pedro del Chelsea il cui contratto è in scadenza o si punterebbe all’azzurro Moise Kean le cui prestazioni all’Everton non sono state pienamente soddisfacenti e avendo già una certa dimestichezza in Serie A potrebbe fare ritorno in Italia.

Per quest’ultima ipotesi i britannici però lo cederebbero solo in prestito data la sua ancora giovane età.