Calciomercato Roma: Fonseca blocca Cristante

Col calcio giocato pressoché fermo si continua a parlare di un argomento molto sensibile per la prossima stagione e cioè di operazioni per la prossima stagione.

In serie A, nella Roma, negli ultimi tempi si era tanto parlato di un calciatore che poteva non far più parte della rosa attuale, Bryan Cristante ma erano solo voci infondate.

I giallorossi lo avrebbero scambiato con Rolando Mandragora dell’Udinese ma sotto l’ala protettrice della Juventus con le casse romaniste che sarebbero state rimpinguate.

Negli ultimi giorni però non si parlava più di questa operazione e l’allenatore romanista Fonseca è intervenuto a riguardo dichiarando di voler far affidamento ancora delle prestazioni di Cristante.

Se ne era parlato praticamente dello scambio in un momento in cui le società sono in forte deficit economico ma ora le cose sono totalmente cambiate e Fonseca si è opposto alla cessione.

Mister Fonseca lo reputa un elemento fondamentale nei suoi schemi e lo ha impiegato quasi in tutta la sua stagione, non contando che il calciatore è stato fermo per un grave infortunio nella prima parte.

Cristante che conta molto a livello di spogliatoio nella Roma, per Fonseca svolge un ruolo diverso di quando era dell’Atalanta in cui era più portato a presentarsi in zona goal, ha dimostrato tutto il suo sacrificio a livello tattico.

Farà così ancora parte degli schemi del portoghese insieme ai duttili Diawara e Veretout.