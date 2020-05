Calciomercato Roma: Mkhitaryan vuole restare

In questo difficile momento della storia mondiale il calcio sta vivendo un periodo di crisi dato che per quanto riguarda la Serie A non si hanno ancora certezze sulla ripresa del campionato.

Per tale motivo anche le operazioni di mercato sono un po’ ferme anche se nelle ultime ore qualcosa pare essersi sbloccato in casa Roma e riguarda uno dei migliori interpreti della stagione, cioè l’armeno Mkhitaryan che attualmente in prestito oneroso potrebbe restare nella capitale.

Il trequartista giallorosso si è sempre applicato bene negli schemi di mister Fonseca ripagandolo con goal ed assist seppur sia stato frenato da qualche infortunio.

La società giallorossa che ha sempre voluto la sua riconferma ha dovuto far fronte alle alte richieste dell’Arsenal, circa 20 milioni di euro ma grazie alla mediazione di Mino Raiola ha fatto abbassare le sue pretese.

I gunners che al suo posto prenderebbero lo svincolato Willian dal Chelsea si accontenterebbero di dieci milioni di euro pur di liberarsi di Mkhitaryan dato il suo alto ingaggio.

A proposito di ingaggio, l’armeno sarebbe disponibile a ridurselo restando alla Roma ed è molto compiaciuto dalle parole di Fonseca esprimendo la sua forte volontà di proseguire la sua avventura in giallorosso.

A questo punto tutto l’entourage romanista farà di tutto affinché l’armeno possa restare, date le sue indiscutibili qualità.