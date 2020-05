Calciomercato Roma: possibili trattative col Bologna

In attesa di capire quali saranno i prossimi sviluppi nel panorama calcistico italiano, si continuano a susseguire voci su eventuali trattative di mercato in casa giallorossa.

Già da oggi è iniziata la fase delle visite mediche a Trigoria mentre da giovedì 7 riprenderanno gli allenamenti in forma individuale con tutti i rispettivi calciatori all’appello anche coloro che sono reduci da infortuni come Zaniolo, Pastore, Diawara e Zappacosta.

Per quanto riguarda gli allenamenti di squadra si dovrà invece attendere almeno 2 settimane per poi, se il governo dara’ l’ok per il 13 giugno il campionato potrebbe ricominciare.

In queste settimane in cui c’è stato lo stop forzato, mister Fonseca insieme al suo staff ha provato a pianificare il futuro per la prossima stagione.

In casa Roma si parla sempre del possibile ritorno in giallorosso di Stephan El Shaarawy così come era già avvenuto nella finestra invernale di mercato con la speranza che il riapprodo del faraone nella capitale avvenga.

Il direttore sportivo Petrachi però guarda anche al mercato degli svincolati coi nomi di Gotze e Mertens che perdono punti per l’elevato ingaggio, mentre sale quello di Pedro con lo spagnolo che vorrebbe intraprendere un’altra strada diversa da quella londinese.

Infine sono in ballo movimenti sull’asse Roma-Bologna coi giallorossi interessati al giapponese Tomiyasu e i rossoblu a Kolarov, Ibanez e Juan Jesus.