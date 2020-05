Castrovilli, il Napoli ci prova ma la Fiorentina fa muro: “E’ intoccabile!”

Il futuro della Fiorentina e del calcio italiano si chiama Gaetano Castrovilli. Il centrocampista della Viola è oggetto del desiderio di tante squadra italiane e tra queste c’è pure il Napoli di Gattuso. I partenopei spingono per il talento ex Bari ma l’edizione odierna del Corriere dello Sport, afferma come la Fiorentina non voglia privarsi del proprio numero 10.

Un calciatore così forte non può essere ceduto e le ultime dichiarazioni rilasciate dal presidente Commisso, allontanano le pretendenti tra le quali c’è la società di De Laurentiis. In inverno, i campani avrebbero offerto 40 milioni di euro + bonus per Castrovilli, ma l’offerta è risultata non idonea, anche perché la Viola vuole costruire una squadra attorno al giovane.

Juventus e Inter sul calciatore, ma la Fiorentina non ne vuole sapere

In estate, anche Juventus e Inter potrebbero tentare un assalto a Castrovilli. La Fiorentina non vuole cedere un calciatore del genere agli odiati rivali juventini, ma neanche all’Inter. Entrambe le società potrebbero offrire molto di più del Napoli e ciò tenterebbe sia il calciatore che la Fiorentina, ma se l’obiettivo dei toscani è quello di costruire una squadra che possa ambire ai piani alti della classifica, privarsi di Castrovilli non sarebbe una mossa intelligente. Dunque i tifosi viola possono stare tranquilli: il loro numero 10 rimarrà a Firenze. Per molto tempo.