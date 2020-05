Velenosa reazione di Felipe Melo nei confronti di Giorgio Chiellini e di una delle sue ex squadre, la Juventus. Dopo le dichiarazioni rilasciate dal capitano bianconero nelle scorse ore al quotidiano “La Repubblica”, nelle quali definiva il brasiliano “una mela marcia” per la sua predisposizione alle risse e la sua disobbedienza, il centrocampista sudamericano ha pensato bene di postare sui social network un’immagine che ha mandato su tutte le furie i tifosi della “Vecchia Signora”. Lo scatto, accompagnato dalla didascalia “Godo ancora”, ritrae un suo intervento in scivolata proprio ai danni del difensore livornese in quel celebre Galatasaray-Juventus giocato nel fango dello stadio di Istanbul e che costò l’eliminazione dalla Champions League ai campioni d’Italia, all’epoca allenati da Antonio Conte.

Felipe Melo attacca Chiellini: altro intervento da cartellino rosso

Insomma, le parole pronunciate da Chiellini non devono essere proprio andate giù al calciatore originario dell’America Latina, che, per contro, ancora una volta ha dimostrato di non saper contenere la sua esuberanza, tanto sul perimetro di gioco quanto sui social network. D’altro canto, le espulsioni rimediate in carriera sono sempre state figlie di un’aggressività che Felipe Melo non è mai riuscito a tenere a bada e a convertire in quella garra tanto cara agli uruguaiani e indispensabile per raggiungere traguardi di squadra. Ché nel calcio, si sa, la vittoria non è mai del singolo, ma del collettivo.