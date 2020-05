Chiellini, il fratello di Balotelli: “Ogni volta che lo vede di persona…”

La polemica scaturita dalle dichiarazioni di Giorgio Chiellini due giorni fa, continuano a infiammare l’atmosfera calcistica italiana. Le parole poco carine e i confronti di Felipe Melo e Mario Balotelli, stanno facendo molto rumore nel mondo del calcio, tanto da scomodare personaggi illustri come Marco Tardelli e Massimo Moratti. Entrambi contro il difensore juventino.

Oggi tramite Instagram, anche il fratello di Mario Balotelli, Enock, ha detto la sua riguardo la polemica con Chiellini. Il difensore aveva giudicato Super Mario come “una persona negativa, da prendere a schiaffi” nel suo libro “Io, Giorgio”. Il fratello di Super Mario ha risposto per le rime a Chiellini con le seguenti dichiarazioni:

“Se ho sentito cosa ha detto Chiellini? Dice che Mario è da prendere a schiaffi, strano, perché ogni volta che lo vede di persona lo tratta come se fosse un fratello. Commentate voi…”.

Chiellini non risponde alle critiche

Le critiche nei confronti di Chiellini dunque si moltiplicano di giorno in giorno, ma il classe 1984 non ha ancora voluto rispondere e probabilmente mai lo farà. D’altronde, il difensore non è nuovo a dichiarazioni discutibili nei confronti dei protagonisti del mondo del calcio. Un esempio fu la dura critica a Pep Guardiola, reo secondo Chiellini di aver rovinato il calcio. Chi sarà la prossima “vittima” dell’ex Livorno?