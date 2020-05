Colpo calmoroso! Aggiornamenti sulla trattativa Neymar-Dybala

Dalla Spagna arrivano notizie incredibili! Lo scambio Neymar-Dybala è reale. Nel corso delle ultime ore il padre del fuoriclasse brasiliano avrebbe contattato il club bianconero cercando di trovare un accordo in grado di sbloccare la trattativa e chiarendo che il figlio gradirebbe notevolmente giocare nella Juventus. Se l’affare andasse a buon fine l’attaccante classe ’92 rifiuterebbe la proposta dell’amico Messi per lottare al fianco di Cristiano Ronaldo e cercare di aggiudicarsi la Champions League.

La trattativa Neymar-Dybala

La Juventus per aggiudicarsi Neymar sembra intenzionata a mettere nel piatto una sostanziosa somma di denaro oltre a Paulo Dybala. Infatti, il fuoriclasse argentino da tempo è un obiettivo primario di mercato, nel mirino del direttore tecnico del PSG Leonardo. Nel caso in cui la trattativa non venisse chiusa in fretta potrebbe aggiungersi una difficoltà visto che i bianconeri sembrano interessati a blindare la Joya. Il giocatore della “Vecchia Signora”, infatti, si è dimostrato la chiave in grado di sbloccare molte partite. Basti pensare che nel corso della sua ultima stagione ha disputato 24 partite in serie A, accompagnate da 7 goal e 9 assist. In Champions League, invece, ha realizzato 3 reti nel corso di 7 match disputati.

Barcellona in agguato

La trattativa con la Juventus risulta assai difficile poichè, recentemente, il campione Lionel Messi ha contattato l’ex compagno proponendo lui di tornare a giocare assieme, vestendo la casacca blaugrana. L’unica garanzia che abbiamo è che il brasiliano difficilmente resterà a Parigi; infatti ha rifiutato una proposta di rinnovo di ben 100 milioni.