Cristiano Zanetti contro la cessione di Pjanic: “E’ insostituibile”

Sono tante le voci di mercato che gravitano attorno al futuro di Miralem Pjanic nella Juventus. Nelle ultime ore, il calciatore bosniaco è stato accostato al Barcellona di Setien e si parla molto di uno scambio Arthur-Pjanic. Secondo l’ex centrocampista bianconero, Cristiano Zanetti, un calciatore come l’ex Lione non andrebbe mai ceduto. Intervistato da Tuttosport, Zanetti dice la sua riguardo questa operazione di mercato:

“Anche se non sono un dirigente bianconero, non venderei mai un giocatore come Pjanic. Al mondo non vedo nessuno in grado di sostituirlo, l’unico è De Jong che si è accasato la scorsa estate al Barcellona. Da fuori non da l’impressione che possa essere venduto, anzi mi sembra uno degli elementi fondamentali di questa squadra. Sono rimasto sorpreso quando ho letto di uno scambio alla pari con Arthur, ad oggi non può essere fattibile. Si potrebbe pensare a uno spostamento di Bentancur, ma a mio avviso possiede caratteristiche diverse da quel ruolo. Pjanic è abile nel tiro da fuori, calcia bene le punizioni e ti permette sempre di avere un buon palleggio”.

Cedere Pjanic sarebbe una vera pazzia secondo Zanetti

Insomma, secondo Cristiano Zanetti la cessione di Pjanic sarebbe davvero un azzardo di grandi dimensioni:

“Onestamente continuo a non capire una sua possibile cessione. Dipendesse da me lo terrei sempre, potrebbe giocare titolare in ogni squadra del mondo. Nel suo ruolo è insostituibile esattamente come Cristiano. E’ fuori da ogni logica, è come se dicessimo di vendere Chiellini, Bonucci o Buffon”.