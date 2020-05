FIFA 20: FUT, ecco la Web App, tutte le caratteristiche

La EA Sports ha messo a disposizione degli utenti la Web App di FIFA 20. L’applicazione in questione verrà utilizzata per la modalità FUT, dove grazie all’applicazione sarà possibile gestire la propria squadra comodamente da cellulare anziché da console e Pc. In questa maniera, potrete organizzare la vostra rosa in qualsiasi momento della giornata, fare mercato e usufruire dei vari bonus. Un’app non da poco e invocata da molti gamers.

L’applicazione in questione non è però una novità assoluta. Infatti la EA aveva già messo in download la Web App, ma quella appena uscita è notevolmente migliorata rispetto alla precedente. Adesso potremo gestire in tranquillità la rosa online dal proprio smartphone, accedere alla sezione Creazione Rosa, riscattare punti FUT per la Champions, riscattare premi e ricompense. Sarà pure possibile fare un check degli obiettivi stagionali in FUT, potendo pure condividere il tutto.

Dove possiamo usufruire di questa interessante applicazione?

Sarà possibile scaricare l’applicazione in questione su tablet, smartphone o PC. Per coloro che volessero scaricare la Web App su dispositivi Android o iOS, ciò sarà possibile farlo attraverso Google Play e Apple Store. Insomma, una grande novità e che sicuramente risulterà utilissima a tutti i gamers. La gestione del mondo FUT sarà ora a portata di mano di tutti.